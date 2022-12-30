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الامارات | منع حركة الشاحنات والحافلات بأبوظبي في رأس السنة

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أبوظبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن منع حركة الشاحنات والحافلات بأبوظبي في رأس السنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي منع حركة الشاحنات والمركبات الثقيلة وحافلات نقل العمال في جميع الطرق والشوارع في أبوظبي بما في ذلك المداخل وتشمل جسر الشيخ زايد، وجسر الشيخ خليفة، وجسر مصفح، وجسر المقطع، وذلك تزامناً مع احتفالات رأس السنة.

وأفاد مدير مديرية المرور والدوريات بالإنابة بقطاع العمليات المركزية، العميد محمود يوسف البلوشي، بأن فترة تطبيق قرار المنع ستبدأ من الساعة السابعة صباح غد وتستمر حتى الساعة السابعة صباح الأحد بعد غدٍ، ويستثنى من قرار المنع مركبات شركات النظافة العامة ومركبات الدعم اللوجستي.

وأشار إلى أنه سيتم نشر الدوريات المرورية على كل الطرق وتكثيف الرقابة المرورية من خلال الأنظمة الذكية بهدف توفير الانسيابية المرورية، داعياً السائقين عموماً إلى التعاون في تعزيز جهود توفير السلامة المرورية من خلال الالتزام بالقوانين المرورية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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