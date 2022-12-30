الامارات | عامل يضع حواجز لحماية السائقين من السقوط بحفرة مياه في «الصجعة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جسّد عامل أبهى معاني الإنسانية من خلال تصرف إنساني تمثل في وضع حواجز أمام ساحة رملية في منطقة الصجعة، تحولت إلى حفرة كبيرة نتيجة غزارة سقوط الأمطار عليها، وذلك بهدف تنبيه السائقين ومرتادي الطريق لوجود حفرة لتفادي السقوط فيها.

وكرّم نائب قائد عام شرطة الشارقة، العميد عبدالله مبارك بن عامر، أمس، العامل في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية، وتعزيز السلوك الإيجابي لدى أفراد المجتمع، وإبراز الأدوار النبيلة لهم التي تسهم في إنقاذ حياة الآخرين وحمايتهم من المخاطر، وذلك بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح تصرّف العامل الذكي من تلقاء نفسه.

وأكد العميد عبدالله مبارك بن عامر، حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تكريم المتعاونين معها، والذين يبذلون جهوداً في تعزيز الإحساس بالمسؤولية المجتمعية والإنسانية، التي تفرض عليهم القيام بأدوار خارجة عن إطار أعمالهم، لاسيما فئة العمال، الذين يؤدون أدواراً كبيرة في المجتمع.