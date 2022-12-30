الامارات | 7 شروط للحصول على تصريح عمل «المسجّلين على إقامات ذويهم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها تصدر تصريح عمل للمنشآت التي ترغب في تعيين عمال داخل الدولة (مسجلين على إقامة ذويهم)، لافتة إلى أنه يسمح للعاملين في كل المستويات المهارية والمهن بالحصول على تصريح عمل لمن على إقامة ذويهم، من خلال استيفاء سبعة شروط للحصول على هذا التصريح.

ووفقاً للوزارة تشمل قائمة الشروط السبعة: «ألّا يقل سن العامل عن 18 سنة، وأن يستوفي شروط المهن التخصصية أو التي تتطلب ترخيصاً لمزاولتها، وأن تتفق المهنة التي سيعمل فيها العامل مع نشاط المنشأة». كما تضمّنت قائمة الشروط كذلك: «ألّا يكون للعامل تصريح عمل فعّال، وأن يتم تقديم طلب التصريح من المخول قانوناً بالتوقيع عن المنشأة، وأن تكون رخصة المنشأة سارية دون مخالفات تؤدي إلى وقف نشاطها، وأن تكون إقامة العامل على ذويه سارية المفعول».