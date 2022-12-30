الامارات | 120 دورية لتأمين احتفالات رأس السنة برأس الخيمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد القائد العام لشرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، اكتمال الاستعدادات الخاصة باستقبال العام الجديد عبر تخصيص 120 دورية، ما بين مرورية ومدنية، إضافة إلى المركبات الخاصة بالجهات الأخرى المشاركة في تأمين منطقة الاحتفالات الرئيسة، في جزيرة المرجان، التي يؤمها عشرات آلاف الزوار من داخل الإمارة وخارجها، لمشاهدة الألعاب النارية التي يتم إطلاقها بهذه المناسبة سنوياً.

وأضاف أن الدوريات ستنتشر في عدد من المحاور والشوارع والتقاطعات الحيوية والمواقع السياحية على مستوى الإمارة، لضمان انسيابية الحركة المرورية، ومنع وقوع أي ازدحامات، خاصة في الطرق المؤدية إلى موقع الاحتفال الرئيس، للحفاظ على سلامة المحتفلين، ومساعدتهم على الاستمتاع بأوقاتهم، مؤكداً وضع الآليات والمعدات الشرطية كافة، وتوفير العناصر البشرية ذات الخبرة والكفاءة العالية في العمل على أهبة الاستعداد لتأمين الاحتفالات، وتقديم المساعدة لمن يحتاجها.

ولفت إلى أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تعمل ضمن منظومة عمل مشتركة مع شركائها الاستراتيجيين في الجهات والدوائر الحكومية بالإمارة، للخروج بأفضل شكل ممكن لهذه المناسبة، وبما يحافظ على أمن وسلامة المواطن والمقيم والسائح.

من جهته، أكد مدير عام العمليات الشرطية رئيس الفريق الدائم لتأمين الفعاليات في رأس الخيمة، العميد عبدالله علي منخس، تخصيص خمس نقاط لتمركز آليات الدفاع المدني التي تشارك بثماني آليات، ستوجد في موقع الاحتفال في جزيرة المرجان لتأمين الاحتفالات والتدخل السريع في حال وقوع أي طارئ، لافتاً إلى وضع سيناريوهات محتملة لتحديد الطرق المناسبة للتعامل.

ودعا منخس إلى الالتزام بالقوانين وتوجيهات الشرطة، ومتابعة حسابات الشرطة الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، ليكونوا على دراية مستمرة بأي تعليمات جديدة.

كما دعا إلى التواصل على الرقم المجاني (901) في غرفة العمليات في حال الرغبة في الاستفسار، أو تقديم بلاغات غير طارئة لمنح الأولية للحالات الخطرة التي يتم استقبال البلاغات الخاصة بها على الرقم (999)، داعياً الزوار للحضور إلى مكان الحدث قبل الساعة الثامنة مساء، لتلافي الازدحامات المرورية، ولحجز الأماكن الملائمة في مناطق المشاهدة المخصصة في جزيرة المرجان، التي سيغلق الطريق الرئيس المؤدي إليها في تمام الـ10 مساء.