الامارات | 120 دورية لتأمين احتفالات رأس السنة برأس الخيمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد ال قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي اكتمال الاستعدادات الخاصة باستقبال العام الجديد 2023 عبر تخصيص 120 دورية ما بين مرورية و مدنية بالإضافة إلى المركبات الخاصة بالجهات الأخرى المشاركة في تأمين منطقة الاحتفال الرئيسية الكائنة في جزيرة المرجان التي يؤمها عشرات الآلاف من الزوار من داخل وخارج الإمارة لمشاهدة الألعاب النارية التي يتم اطلاقها بهذه المناسبة سنويا .



وأضاف أن الدوريات المخصصة لاستقبال العام الجديد ستنتشر أيضا في عدد من المحاور والشوارع والتقاطعات الحيوية والمواقع السياحية على مستوى إمارة رأس الخيمة، لضمان انسيابية الحركة المرورية ومنع وقوع أية ازدحامات خاصة في الطرق المؤدية إلى موقع الاحتفال الرئيسي في جزيرة المرجان، بما يسهم في الحفاظ على سلامة الجمهور، ومساعدتهم على الاستمتاع بأوقاتهم بعيدا عما قد يعكر صوف هذه الأجواء الجميلة في ربوع الإمارة، مؤكدا على أنه تم وضع كافة الآليات والمعدات الشرطية وتوفير العناصر البشرية ذات الخبرة والكفاءة العالية في العمل على أهبة الاستعداد والجاهزية لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة وتقديم يد المساعدة لمن يحتاجها وبما يتماشى مع جهود الامارة في تعزيز مكانتها على خارطة السياحة الإقليمية والعالمية .



ولفت إلى أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تعمل ضمن منظومة عمل مشتركة مع شركائها الاستراتيجيين في كافة الجهات والدوائر الحكومية بالإمارة للخروج بهذه المناسبة بأفضل شكل ممكن، وبما يحافظ على أمن وسلامة المواطن والمقيم والسائح.



من جهته ذكر مدير عام العمليات الشرطية رئيس الفريق الدائم لتأمين الفعاليات في رأس الخيمة، العميد عبدالله علي منخس، أنه وبناء على الاجتماع الذي عقد بحضور جميع أعضاء اللجنة تم تخصيص عدد كبير من الدوريات المرورية والأمنية للإشراف على تأمين وتنظيم احتفالات رأس السنة الجديدة والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية في كافة الطرقات الداخلية و الخارجية في الإمارة إلى جانب تحديد المداخل والمخارج المؤدية لجزيرة المرجان ومواقف المركبات وأماكن تجمع الجمهور.



وأشار إلى تخصيص خمس نقاط لتمركز آليات الدفاع المدني التي تشارك بعدد ثمانٍ آليات ستتواجد في موقع الاحتفال في جزيرة المرجان للقيام بأعمال التأمين اللازمة لهذه الاحتفالات والتدخل السريع في حال وقوع أي طارئ، مضيفا أنه تم بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين و وضع بعض السيناريوهات المحتملة وطرق التعامل معها سعيا وراء انجاح الاحتفالات وتأمين سلامة الحضور .



ودعا منخس الجمهور الراغب في الحضور إلى موقع الاحتفال الالتزام الكامل بكافة الأنظمة والقوانين وتوجيهات رجال الشرطة ومتابعة حسابات الشرطة الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، ليكونوا على دراية مستمرة بأية تنويهات أو تعليمات جديدة تصدر عن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والفريق الدائم لتأمين الفعاليات، والتواصل على الرقم المجاني (901) في غرفة العمليات في حال رغبتهم في الاستفسار أو تقديم بلاغات غير طارئة لمنح الأولية للحالات الخطرة التي يتم استقبال البلاغات الخاصة بها على الرقم (999)، داعيا الزوار للحضور إلى مكان الحدث قبيل الساعة الثامنة مساء لتلافي الازدحامات المرورية، ولحجز الأماكن الملائمة في مناطق المشاهدة المخصصة في جزيرة المرجان التي سيتم اغلاق الطريق الرئيسي المؤدي لها في تمام الساعة العاشرة مساء.