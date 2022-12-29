الامارات | بلدية الشارقة: إعفاء مستخدمي المواقف العامة من الرسوم أول يناير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية مدينة الشارقة، إعفاء مستخدمي المواقف العامة في مدينة الشارقة من الرسوم، وذلك الأحد المقبل الموافق أول شهر يناير من العام الجديد 2023.

وأوضحت البلدية أنه يُستثنى من هذا القرار المواقف العامة الخاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام الجُمع والعطلات الرسمية، والتي يمكن التعرف عليها من خلال اللوحة الإرشادية الزرقاء.