الامارات | المصرف المركزي يلغي ترخيص شركة الفزعة من سجل وكلاء التأمين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي شطب شركة (الفزعة) من سجل وكلاء التأمين، وفقاً للأحكام التنظيمية لأعمال وكلاء التأمين المعمول بها.

ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والاشرافية، على ضمان التزام جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين والنظام المالي للدولة.