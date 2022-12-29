الامارات | شرطة أبوظبي: منع دخول الشاحنات والحافلات في رأس السنة الميلادية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي منع حركة الشاحنات والمركبات الثقيلة وحافلات نقل العمال في جميع الطرق والشوارع في أبوظبي بما في ذلك المداخل وتشمل جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة وجسر مصفح وجسر المقطع وذلك تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الميلادية.

وأوضح مدير مديرية المرور والدوريات بالإنابة في قطاع العمليات المركزية العميد محمود يوسف البلوشي، أن فترة تطبيق قرار المنع ستبدأ من الساعة 7:00 صباح يوم السبت الموافق 31 ديسمبر 2022 ولغاية الساعة 7:00 صباح يوم الأحد 1 يناير 2023، ويستثنى من قرار المنع مركبات شركات النظافة العامة ومركبات الدعم اللوجستي.

وأشار إلى أنه سيتم نشر الدوريات المرورية على جميع الطرق وتكثيف الرقابة المرورية من خلال الأنظمة الذكية بهدف توفير الانسيابية المرورية، داعيًا السائقين عموماً إلى التعاون في تعزيز جهود توفير السلامة المرورية من خلال الالتزام بالقوانين المرورية .