الامارات | بدء الاشتراك في «التأمين ضد التعطل عـــن العمل» أول يناير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ اعتباراً من الأحد الأول من يناير 2023 الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل للعاملين في الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين.

وتوفر شركة «دبي للتأمين»، التي تمثل المجمع التأميني المسؤول عن توفير خدمات التأمين ضد التعطل عن العمل، سبع قنوات للاشتراك بمبلغ رمزي في النظام، ووفق آليات وإجراءات تمتاز بالسهولة، تشمل الموقع الإلكتروني https://www.iloe.ae، والتطبيق الذكي للمجمع التأميني (iloe)، وأجهزة الخدمة الذاتية (Kiosk)، ومراكز خدمات رجال الأعمال، والأنصاري للصرافة، والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف في الدولة، إلى جانب فواتير شركات الاتصالات.

ويأتي العمل بالنظام تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي يهدف إلى إيجاد مظلة أمان وظيفي منخفضة الكلفة، تدعم المسار المهني والاستقرار المعيشي للعاملين في القطاعين المشار إليهما بالاعتماد على آليات لا تُحَمّل أصحاب العمل أي تكاليف.

ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، شريطة عدم تقديمه الاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية، وينقسم المشمولون في التأمين إلى فئتين، تضم الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وتبلغ قيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه خمسة دراهم شهرياً (60 درهماً سنوياً)، أما الفئة الثانية فتشمل من يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم، وتبلغ قيمة الاشتراك 10 دراهم شهرياً (120 درهماً سنوياً).

ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم للفئة الأولى، و20 ألف درهم للفئة الثانية، حيث يحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق معدل 60% من راتبه الأساسي في الأشهر الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.

ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة، بينما بإمكان الموظف اختيار دورية دفع القسط التأميني إما سنوياً، أو نصف سنوي، أو ربع سنوي، أو شهرياً.

ويتوجب على المؤمن عليه تقديم المطالبة من خلال قنوات المطالبة المتعددة، وهي الموقع الإلكتروني لشركة «دبي للتأمين»، التي تمثّل المجمع التأميني https://www.iloe.ae، والتطبيق الذكي للمجمع التأميني iloe، ومركز الاتصال التابع للمجمع التأميني 600599555.

ويكون التعويض مستحقاً بشرط الاشتراك لمدة 12 شهراً متتالية على الأقل في التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض في حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد.

• الحزم التأمينية مقدمة ضمن فئتين، ووفق آليات لا تُحَمّل أصحاب العمل أي تكاليف.

قنوات الاشتراك

تتوافر قنوات عدة للاشتراك في النظام وفق إجراءات تتميز بالسهولة، تشمل:

■ الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني www.iloe.ae.

■ التطبيق الذكي iloe.

■ الأنصاري للصرافة.

■ أجهزة Kiosk.

■ قنوات أخرى.