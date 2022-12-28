الامارات | "الأرصاد" يعلن انتهاء حالة عدم الاستقرار الجوي.. وأمطار جديدة في هذا اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المركز الوطني للأرصاد، عصر اليوم، انتهاء حالة عدم استقرار الأحوال الجوية التي شهدتها الدولة خلال اليومين الماضيين، نتيجة تأثر المنطقة لامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، منوهاً إلى أن الطقس غداً يكون رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية، يصبح غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية الغربية والشرقية، فيما تكون ‎الرياح شمالية غربية تتحول شمالاً وشرقاً إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً غرباً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يظل الطقس غداً، رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية، يصبح غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع حدوث ارتفاع تدريجي طفيف في درجات الحرارة، لافتاً إلى أن ‎الرياح تكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً غرباً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً غرباً ليلاً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس ‎السبت المقبل سيبقى رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية، يصبح غائماً جزئياً بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية الغربية والجزر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً غرباً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً غرباً نهاراً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأوضح أن طقس ‎الأحد المقبل، سيظل رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية، ويصبح غائماً جزئياً بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية الغربية، كما تظل الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على ‎البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان