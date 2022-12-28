الامارات | عربي يدفع 3000 يورو مقابل تأشيرة سفر مزوّرة إلى أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي، بالحبس لمدة شهر لشخص (عربي) يبلغ من العمر 29 عاماً، حاول السفر عبر مطار دبي الدولي بتأشيرة مزوّرة عبارة عن بطاقة إقامة بدولة ألمانيا، وتم ضبطه بواسطة الضابط المختص، وأقر بأنه دفع 3000 يورو إلى أحد الأشخاص في موطنه مقابل استصدار هذه التأشيرة التي انتهت بخسارته أمواله وحريته، وإبعاده عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة.

وأفادت وقائع الدعوى بأن المتهم اتفق مع آخر مجهول على تزوير تأشيرة دخول إلى أوروبا، وأمدّه بصورته الشخصية وجواز سفره، فثبت له الشخص المجهول تأشيرة مزوّرة على الجواز مقابل 3000 يورو، وطلب منه السفر عبر مطار دبي.

وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة العامة وخلال المحاكمة، أنكر التهمة الموجهة إليه، مقرراً أن شخصاً آخر استخرج له هذه التأشيرة مقابل 3000 يورو باعتبارها تأشيرة سليمة، وطلب منه جواز السفر لتثبيت التأشيرة عليه، لكنه ضُبط أثناء محاولته السفر بها إلى دولة بلجيكا.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم، بأنه يكفي لثبوت جريمة التزوير، اطمئنان المحكمة إلى حدوثها بناءً على ظروف الدعوى وملابساتها، لافتة إلى أن الثابت بالأدلة اشتراك المتهم مع أحد الأشخاص المجهولين، على تزوير التأشيرة، وزوّده بصورته وجواز سفره، فنفّذ المتهم الثاني مهمته، وأعطاه الجواز بالتأشيرة المزوّرة.

وقضت المحكمة بحبس المتهم شهراً وإبعاده عن الدولة.