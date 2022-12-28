الامارات | 50 نحالاً إماراتياً يشاركون في مهرجان حتا للعسل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت بلدية دبي أن 50 نحالاً إماراتياً بدأوا في عرض منتجاتهم عالية الجودة، ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان حتا للعسل، الذي أطلقته بلدية دبي أمس، ويستمر حتى تاريخ 31 من الشهر الجاري.

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي علياء الهرمودي في تصريحات صحافية، إن المشاركات التي شهدها المهرجان هذا العام متنوعة بشكل كبير، وحظي بمشاركة نحالين من إمارات مختلفة، يقدمون أنواعاً مختلفة من العسل المحلي، عالي الجودة.

وأكدت أن المهرجان يُجسِّد مدى أهمية قطاع إنتاج العسل في منطقة حتّا، الذي يعد من المبادرات التطويرية في المنطقة، والرامية إلى الارتقاء بالقطاع على مستوى الإمارة والدولة، ويأتي ذلك تنفيذاً لخطة حتّا التنموية الشاملة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في العمل على تطوير المنطقة وتنفيذ المشاريع والمبادرات الاقتصادية والتنموية المتنوعة، وتوفير فرص استثمارية للقطاع الخاص فيها.

وتابعت: «تقدم البلدية من خلال منصة مختبر دبي المركزي خدمة فحص فورية لعينات العسل في المهرجان للعارضين والزوّار، باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة الكيميائية التحليلية، وذلك في إطار حرصها على ضمان جودة منتجات العسل المتداول في المهرجان، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الإماراتية المعتمدة».

ويُعد المهرجان منصة للزوار تتيح لهم فرصة التعرف إلى الأصناف المتنوعة والمتعددة للعسل، والخصائص التي يتميز بها كل صنف. كما تشمل الفعاليات المصاحبة للمهرجان هذا العام: فعالية سوق الأُسر المنتجة، وركن فحص عينات العسل، وركن ألعاب الأطفال، إضافة إلى توزيع مجموعة من الهدايا القيّمة على الزوار.