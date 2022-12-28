الامارات | بلدية أبوظبي تنفّذ حملة توعية بمتطلبات التخييم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملة توعية (ميدانية - وعبر وسائل التواصل الاجتماعي - وتطبيق فريجنا) بشأن رفع مستوى الوعي المجتمعي باشتراطات ومتطلبات التخييم والفعاليات في المناطق المصرّح بها للتخييم.

وشملت الحملة النطاق الجغرافي التابع لكل من بلدية الشهامة، وبلدية الوثبة، وركزت الجهود حول تعريف هواة التخييم بالمتطلبات التي تضمن لهم السلامة لدى التخييم في المناطق المخصصة، وكذلك تعريفهم بمعايير الحفاظ على المظهر العام، وحماية البيئة.

وتضمنت الحملة نشر منشورات التوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيق (فريجنا)، وإرسال الرسائل النصية التوعوية والإرشادية، بالإضافة إلى القيام بزيارات ميدانية إلى مناطق التخييم الكثيرة المنتشرة في منطقتَي الشهامة والوثبة.

ودعت البلدية جميع رواد البر إلى أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح التي تنظم عملية التخييم وإقامة الفعاليات، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة في حماية سلامة المخيّمين، وفي الوقت ذاته حماية المظهر العام، وتعزيز القيم البيئية وحمايتها من كل أشكال المشوهات.

وأشارت إلى أهمية ترك مناطق التخييم دون مخلفات.