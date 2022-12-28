الامارات | برنامج صحي شخصي للمتقاعدين المسجلين لدى «أبوظبي للتقاعد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبرمت شبكة مبادلة للرعاية الصحية اتفاقية تعاون مع صندوق أبوظبي للتقاعد، لتَقديم خدمات صحية حصرية للمتقاعدين المسَجلين لدى الصندوق حالياً عبر تخصيص برنامج صحي شخصي شامل، فيما يتم تسجيل المتقاعدين الجُدد تلقائياً في البرنامج.

وبموجب الاتفاقية تُقدم شبكة مبادلة للرعاية الصحية خدماتها للمتقاعدين عبر برنامج «الصحة ثروة» على مستويين؛ الأول، يستهدف المتقاعدين الذين تقل أعمارهم عن 60 عاماً، وذلك لتشجيعهم على الكشف المبكر والوقاية من الأمراض المزمنة ومعالجتها، مع إيلاء اهتمام خاص بالسلوكيات الصحية وإدارة نمط الحياة لتمكنيهم من السيطرة على أمراض مثل السمنة والسكري والسرطان، فضلاً عن إدارة حالتهم الصحية عامة، فيما يركز المستوى الثاني على الشيخوخة الصحية للمتقاعدين من كبار المواطنين في عمر الـ60 عاماً فما فوق، من خلال تمكينهم من إدارة والوقاية من الأمراض التنكسية التي تزداد عادة مع التقدّم في السن وتؤدي إلى تقليل النشاط اليومي مثل ضعف البنية، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والاختلال المعرفي.

وحسب الاتفاقية يقدم البرنامج الشخصي «الصحة ثروة» لجميع المتقاعدين خدمات الفحص السنوية الشاملة في مرافقها، فيما يتم متابعة الحالات كافة التي يتبين حاجتها للعلاج والمتابعة في جميع العيادات والمستشفيات التابعة لمبادلة للرعاية الصحية، كما يوفر البرنامج لهم إمكانية الاستفادة من العروض الخاصة والخصومات على الفحوص متعددة التخصصات والخدمات الأخرى المدفوعة، بالإضافة إلى الاستفادة من الفعاليات الصحية، التي تعقد افتراضياً أو حضورياً والتي ستكون متاحة لكل من المتقاعدين وموظفي صندوق أبوظبي للتقاعد.