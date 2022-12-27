الامارات | رئيس الدولة والرئيس الموريتاني يبحثان هاتفياً العلاقات الأخوية بين البلدين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اتصالاً هاتفياً مع فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة.. بحثا خلاله العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وموريتانيا وفرص تنمية التعاون المشترك وتوسيع آفاقه بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين.

