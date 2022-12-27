الامارات | رئيس الدولة والرئيس الموريتاني يبحثان هاتفياً العلاقات الأخوية بين البلدين

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة والرئيس الموريتاني يبحثان هاتفياً العلاقات الأخوية بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اتصالاً هاتفياً مع فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة.. بحثا خلاله العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وموريتانيا وفرص تنمية التعاون المشترك وتوسيع آفاقه بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App