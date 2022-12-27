الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برامج

طالب أولياء أمور طلبة من ذوي الهمم، الجهات المعنية، بتنظيم برامج ترفيهية ورياضية خلال الإجازة المدرسية، بهدف تطوير قدراتهم، وتعزيز وعيهم المجتمعي، وإضفاء أجواء المرح والسعادة، مع الاستفادة من أوقاتهم.

أسعار

اشتكى مستهلكون ارتفاع أسعار السلع الغذائية كالزيت والسمن وغيرهما في معظم منافذ البيع، مطالبين بتفعيل دور إدارات حماية المستهلك، لمراقبة الارتفاع غير المبرر في الأسعار.

نظافة

دعا مرتادون للمناطق الجبلية في المنطقة الشرقية، إلى تكثيف البرامج التوعوية من خلال البلديات، للمحافظة على البيئة، وذلك في ضوء قيام البعض بإلقاء المخلفات في مناطق وعرة يصعب على عمال النظافة وصولها وتنظيفها.

حمير

يعاني سكان منطقة الحيل في إمارة الفجيرة، انتشار الحمير في الشوارع، وعبورها الطرق بشكل مفاجئ، ما يتسبب في عرقلة السير في بعض الأحيان، فضلاً عن تخريب الحدائق الأمامية للمنازل، وتدمير الشجيرات فيها.

«سكوتر»

قالت قارئة إنها كادت تدهس طفلاً عمره لا يتجاوز الأربع سنوات، بمركبتها حين كان يستقل «سكوتر» كهربائي، ويتنقل وسط السيارات، بينما كانت والدته تمشي خلفه!

تسويق

يعاني قرّاء كثرة اتصالات موظفي شركات الاستثمار في المعادن والعملات الرقمية، ودعوتهم إلى الاستثمار فيها، على الرغم من رفضهم المتكرر لتلك العروض، مطالبين بتنظيم هذا النوع من التسويق المزعج.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551.



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