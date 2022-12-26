الامارات | رئيس الدولة يبحث هاتفياً مع رئيس إنغولا علاقات التعاون بين البلدين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وفخامة جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية إنغولا الصديقة اليوم - خلال اتصال هاتفي - مختلف أوجه التعاون بين دولة الإمارات وإنغولا وسبل تنميته ودفعه إلى الأمام بما يخدم تطلعات البلدين وشعبيهما الصديقين ويوسع قاعدة مصالحهما المشتركة.

محمد يوسف

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