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الامارات | رئيس الدولة يبحث هاتفياً مع رئيس إنغولا علاقات التعاون بين البلدين

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وفخامة جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية إنغولا الصديقة اليوم - خلال اتصال هاتفي - مختلف أوجه التعاون بين دولة الإمارات وإنغولا وسبل تنميته ودفعه إلى الأمام بما يخدم تطلعات البلدين وشعبيهما الصديقين ويوسع قاعدة مصالحهما المشتركة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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