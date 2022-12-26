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الامارات | "الأرصاد": استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي غداً

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تستمر غدا حالة عدم الاستقرار الجوي، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم مع ظهور بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة ونشطة أحياناً.

 الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة  15:12 والثاني الساعة 05:35 والجزر الأول عند الساعة  09:04 والثاني الساعة 22:30 .

بحر عمان: متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:02 والثاني الساعة 01:16 والجزر الأول عند الساعة 18:33 والثاني عند الساعة 07:37

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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