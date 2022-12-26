الامارات | الشبح وزعيم كامورا ضمن 432 مطلوباً دولياً سلمتهم شرطة دبي خلال عامين



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت شرطة دبي القبض على 432 مطلوباً دولياً خلال العامين الأخيرين، متورطين في جرائم جنائية مختلفة، ومن بينهم قيادات بارزة وأعضاء بمنظمات إجرامية ومتهمين في قضايا شملت القتل العمد وغسل الأموال والسطو المسلح، أحدهم مهرب دولي للمخدرات يلقب بـ"الشبح" لهروبه من العدالة لمدة 10 سنوات بسبب مهارته الاستثنائية في التخفي، بالإضافة إلى زعيم عصابة المافيا الإيطالية "كامورا" ومساعده الأبرز المتخصص في الاغتيالات.

وسلمت إدارة المطلوبين دولياً بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي 397 مطلوباً من إجمالي المتهمين دولياً المقبوض عليهم، فيما استردت 65 مطلوباً لديها من الخارج، متورطين في جرائم تضمنت القتل العمد والسطو المسلح والاعتداء المفضي إلى الموت، وسرقة مجوهرات، وقضايا مالية أخرى بلغ حجم المطالبات فيها 517 مليون و981 ألف و823 درهماً.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية اللواء جمال سالم الجلاف إن جميع المطلوبين الذين ألقي القبض عليهم كانوا بارعي التنكر والتخفي، وحريصين على تغيير أماكن سكنهم تفادياً لضبطهم، إلا أن شرطة دبي استطاعت تحديد هوياتهم وإعداد كمائن مُحكمة أفضت إلى القبض عليهم واحداً بعد الآخر، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية المرتبطة بآلية التسليم حيالهم.

وأضاف أن الإدارة تبادلت 1830 معلومة دولية عبر المكتب الوطني بوزارة الداخلية، مع دول أعضاء في منظمة الانتربول، وشاركت من خلال هذا التعاون الجنائي الدولي في عمليات دولية لضبط لعصابات ومنظمات إجرامية عالمية، منها عملية “ضوء الصحراء" بالتعاون مع الشرطة الإسبانية والفرنسية والبلجيكية والهولندية والأمريكية، ومنظمة الشرطة الجنائية الأوربية، وتمكنت خلال العملية من ضبط اثنين من قيادات العصابة في دبي،

كما تمكنت من ضبط مجرم بارز يدعى دينيس ماتوشي رئيس منظمة كومبانيا بيلو" اللاتينية في عملية سميت «لوس بلانكوس» نُفذت في ساعة صفر تم الاتفاق عليها مع أجهزة الشرطية في 10 دول، أسفرت عن الإطاحة بـ20 مطلوباً من زعماء العصابة في ضربة واحدة، وذلك في كل من إيطاليا وألبانيا وألمانيا، وإسبانيا وهنغاريا اليونان، ورومانيا وهولندا والإمارات وبريطانيا.

وأشار إلى أنه بواسطة تبادل المعلومات مع السلطات الإيطالية و«الإنتربول»، بخصوص ماتوشي الموجود في دبي، تم تشكيل فريق عمل من الضباط وأفراد الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ممثلة في إدارة المطلوبين للبحث والتحري، والضباط العاملين في مركز تحليل البيانات الجنائية لمتابعة تحركاته، ثم القبض عليه وتسليمه.

«وتابع أن الإدارة ألقت القبض كذلك على مهرب دولي يدعى مفيد بوشيبي»، البالغ 39 عاماً، ويُعرف بـ«موف»، هو أحد أكبر مستوردي الحشيش في فرنسا، ومن أشد العناصر خطورة. وتصفه السلطات الفرنسية بـ«الشبح»، نظراً لغيابه عن الأنظار لمدة 10 أعوام.

وأفاد بأن النشرة الحمراء صدرت بحق المتهم من الإنتربول الدولي هذا العام بتهمة الانتماء لمنظمات إجرامية خطيرة وتجارة المخدرات، مشيراً إلى أن فرق العمل تمكنت من القبض عليه عقب دخوله أراضي الدولة منتحلاً هوية شخص آخر، ومستخدماً وثائق رسمية (جواز سفر وتأشيرة سفر).

وأشار إلى أن الإدارة ساهمت كذلك في ضبط رئيس مافيا كامورا الإيطالية ومساعده الشخصي المتخصص بتنفيذ عمليات الاغتيالات، وضبط زعيم عصابة كولن جن البريطانية المتخصصة في جرائم الاتجار بالمخدرات، ويشمل نشاطها الإجرامي جرائم القتل والاعتداء، وتعتبر من أخطر العصابات البريطانية، وسُلم الى السلطات البريطانية،