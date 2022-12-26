الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مطبات

طالب قارئ بعمل مطبات في منطقة المجاز 3 في الشارقة على شارع قناة القصباء، مشيراً إلى أن بعض السائقين يقودون مركباتهم بسرعة في منحنى الشارع، الذي يرتاده الكثير من الأطفال وعابري الطريق.

رسوم

دعا قراء هيئة الطرق والمواصلات في دبي إلى إعادة النظر في الرسوم المفروضة على إعادة الفحص للمتقدمين للحصول على رخصة قيادة، والبالغة 300 درهم، مشيرين إلى أن الرسوب يكون أحياناً لأخطاء بسيطة لا تتناسب مع حجم هذه الرسوم.

بخور

لفت قراء انتباه أصحاب محال بيع العطور إلى ضرورة عدم إشعال البخور بكثافة، نظراً لوجود أشخاص يعانون الربو، الأمر الذي يضر بصحتهم، وطالبوا بعدم اللجوء إلى ذلك إلا عند طلب الزبون.

طعام

نوّه قراء بخدمة بيع الطعام الجاهز في بعض محال السوبر ماركت، باعتبارها تسهل عليهم الحصول على وجبات طعام بأسعار معقولة، لكنهم دعوا إلى تشديد الرقابة على جودة ذلك الطعام، بعدما لاحظوا أن بعض الأصناف قديم، وغير صالح.

هبوط

أرسل أحد القراء فيديو يظهر هبوطاً في المنطقة المخصصة للمواقف بأحد شوارع منطقة المجاز 1 في الشارقة، مقابل بناية صالح بن لاحج، مطالباً الجهات المعنية بإصلاحه.

مدارس

دعا قراء المدارس الخاصة في الدولة إلى مراجعة الرسوم الدراسية التي تفرضها على الطلبة، مشيرين إلى بعض المدارس يبالغ كثيراً في الرسوم، الأمر الذي يوقع الكثير من الآباء والأمهات في مشكلات وأزمات مالية، ويضطرون للاقتراض للإيفاء بهذا الجانب من الإنفاق المستمر، خصوصاً أن بعض المدارس لا تفرج عن نتائج الفصل الأول إلا في حال دفع أقساطه كاملة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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