الامارات | محمد بن راشد يهنئ المحتفلين بأعياد الميلاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، المحتفلين بأعياد الميلاد.

وقال سموه بتغريدة في حسابه على "تويتر": "عيد ميلاد مجيد لجميع إخوتنا المسيحيين في أنحاء العالم .. مع تمنياتنا للبشرية بدوام الخير والرحمة والمحبة.."