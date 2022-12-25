الامارات | محمد بن راشد يهنئ المحتفلين بأعياد الميلاد

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يهنئ المحتفلين بأعياد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، المحتفلين بأعياد الميلاد.
وقال سموه بتغريدة في حسابه على "تويتر": "عيد ميلاد مجيد لجميع إخوتنا المسيحيين في أنحاء العالم .. مع تمنياتنا للبشرية بدوام الخير والرحمة والمحبة.."
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