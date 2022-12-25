الامارات | "طرق دبي" تفتتح المرحلة الأولى من مشروع تطوير محور الشيخ راشد بن سعيد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت هيئة الطرق والمواصلات، اليوم، المرحلة الأولى من مشروع تطوير محور الشيخ راشد بن سعيد، الممتدة من تقاطع شارع رأس الخور مع شارع دبي ـ العين (تقاطع بوكدرة)، إلى تقاطع شارع رأس الخور مع شارع ند الحمر، وشملت توسعة الشارع من ثلاثة مسارات في كل اتجاه إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، بطول أربعة كيلومترات، وافتتاح جميع الجسور المؤدية لـ (دبي كريك هاربر)، البالغ طولها 1730 متراً وتقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 10600 مركبة في الساعة.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة مطر الطاير: يعد مشروع تطوير محور الشيخ راشد بن سعيد، من مشاريع الطرق الاستراتيجية، التي وجه بتنفيذها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، في إطار عملية التطوير المستمرة لمختلف مكونات البنية الأساسية وتعزيز قدراتها ورفع مستوى كفاءتها دعماً للأهداف الاستراتيجية لإمارة دبي خلال المرحلة المقبلة، وبما يخدم كل قطاعاتها التنموية، مشيراً إلى أن مشروع تطوير محور الشيخ راشد بن سعيد، أحد أكبر المشاريع التي تنفذها هيئة الطرق والمواصلات حاليا، وتشمل المرحلتين الأولى والثانية توسعة شارع رأس الخور في الجزء الممتد من تقاطع شارع رأس الخور مع شارع دبي - العين، إلى تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، بطول 8 كيلومترات، وتنفيذ عدد من الجسور بطول إجمالي 2 كيلومتر، وإنشاء طريق خدمات على جانبي الطريق، ويسهم المشروع عند اكتمال المرحلتين، في زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع رأس الخور إلى 10000 مركبة في الساعة، وتقليل زمن الرحلة من 20 دقيقة الى قرابة 7 دقائق، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتحسين انسيابية حركة السير، وحل مناطق التداخلات المرورية الحالية، ويخدم العديد من المشاريع التطويرية الكبرى التي يقدر عدد سكانها بنحو 650 ألف نسمة، تشمل مشاريع الخيران، وخور دبي، وميدان هورايزون، ورأس الخور - الوصل، ومجمع ند الحمر.

ويشمل المشروع مستقبلاً تنفيذ معبر الشيخ راشد بن سعيد، وهو جسر يعبر خور دبي، يربط منطقة الجداف في بردبي بالطريق الفاصل بين مشروع خور دبي ودبي فستيفال سيتي.

المرحلة الأولى

وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن المرحلة الأولى من المشروع التي افتتحت بالكامل، شملت توسعة شارع رأس الخور من ثلاثة مسارات في كل اتجاه، إلى أربعة مسارات، وإنشاء طريق خدمات بسعة مسارين على طول شارع رأس الخور بطول إجمالي 4.2 كم، كما شملت إنشاء جسرين رئيسين، الأول بسعة ثلاثة مسارات، وطول 740 متراً، ويخدم الحركة المرورية القادمة من شارع دبي ـ العين وشارع الخيل، المتجهة شرقاً إلى منطقة (دبي كريك هاربر)، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 7500 مركبة في الساعة باتجاه الدخول، فيما يبلغ طول الجسر الثاني مع المنحدرات 990 متراً، وبسعة مسارين، وبطاقة استيعابية تقدر بنحو 3100 مركبة في الساعة، ويخدم الحركة المرورية القامة من (دبي كريك هاربر)، باتجاه شارع رأس الخور، إضافة إلى تنفيذ طريق جديد بطول 1.5 كيلومتر، بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، وإنشاء مداخل ومخارج من وإلى المناطق والمباني المنجزة الجديدة لتسهيل الحركة المرورية القادمة إليها من تقاطع ند الحمر مع شارع رأس الخور.

المرحلة الثانية

وأضاف مطر الطاير: تشمل المرحلة الثانية من مشروع تطوير محور الشيخ راشد بن سعيد، تطوير تقاطع شارع ند الحمر مع شارع رأس الخور، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطع إلى 30000 مركبة في الساعة، وذلك من خلال إنشاء جسر بسعة مسارين بطول 988 متراً، لتوفير حركة التفاف حرة إلى اليسار، للحركة المرورية القادمة من شارع ند الحمر باتجاه شارع الشيخ محمد بن زايد، وإنشاء جسر آخر بسعة مسارين بطول 115 متراً، لخدمة الحركة المرورية القادمة من شارع ند الحمر إلى شارع رأس الخور، باتجاه شارع دبي ـ العين، وإنشاء نفق بسعة مسارين، وطول 368 متراً، لتوفير حركة الالتفاف إلى اليمين، للقادمين من شارع رأس الخور إلى منطقة ند الحمر، إلى جانب أعمال التحسينات على التقاطع الموجود حالياً، وتوسعة حركات الالتفاف الحالية، كما تشمل توسعة شارع رأس الخور في الجزء الممتد من تقاطعه مع شارع ند الحمر، إلى تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد.