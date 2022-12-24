الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بغرامة 5000 درهم بحق آسيوي أدين بتعاطي المخدرات.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بأن المتهم يتعاطى المخدرات على سطح إحدى البنايات في منطقة سكنه، ويحوز على كمية منها.

وبعد البحث والتحري تبين صحة المعلومات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والقبض عليه، وتفتيش السيارة التي كان يقودها ومسكنه، والحصول على عينة منه لفحصها. وثبت بعد الفحص تعاطيه مؤثرين عقليين، وقضت المحكمة بإدانته بعد اعترافه في مراحل الدعوى المختلفة.