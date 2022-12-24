الامارات | أول يناير عطلة بمناسبة رأس السنة الميلادية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الأحد الموافق الأول من يناير 2023، عطلة رسمية لدوائر حكومة دبي بمناسبة رأس السنة الميلادية، على أن يُستأنف الدوام الرسمي الإثنين، الموافق 2 يناير 2023.

واستثنى التعميم الهيئات والدوائر والمؤسسات التي لديها موظفون يعملون بنظام المناوبات، أو ممّن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، حيث تُقرر كل جهة مواعيد العمل لهذه الفئات من الموظفين بما يتناسب مع متطلباتهم التشغيلية، وضمان حسن سير العمل بمرافق الخدمات العامة بانتظام واطّراد خلال يوم العطلة.