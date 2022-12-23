الامارات | رحلة إلى حتا كل ساعتين.. عبر حافلات «طرق دبي» السريعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تشغيل رحلة كل ساعتين، تنطلق عبر حافلات سريعة من مول دبي إلى منطقة حتا الجبلية، بدءاً من السابعة صباحاً يومياً.

وأفادت بأن زمن الرحلة لا يتعدى 90 دقيقة، وأن الرحلات تواصل الانطلاق بزمن تقاطر مدته ساعتان، حتى السابعة مساءً، موعد تحرك آخر حافلة باتجاه حتا.

وتُعد منطقة حتا واحدة من الوجهات السياحية المفضلة للسياح من الداخل والخارج، في إمارة دبي، على مدار العام، لما تتميز به من معالم سياحية عالمية، وطقس رائع معظم فترات السنة، ومقومات بيئية وترفيهية ذات خدمات عالية الجودة، إضافة إلى ما تمتلكه من مقومات ثقافية وتراثية وإرث تاريخي.

يذكر أن هيئة الطرق والمواصلات كانت قد أعلنت عن عزمها إطلاق خطين جديدين للحافلات الإثنين المقبل.

وحددت مَسار الخطين الجديدين، الأول خط الحافلات الدائري رقم 68، الذي يبدأ من حديقة لهباب الأولى نحو أرياف وبراري دبي، ويمر بمناطق مرغم، والليسيلي وسيح السلم.

أما خط الحافلات الثاني فهو رقم F62 الذي سيكون من الخطوط المغذية لمحطات المترو، وينطلق من منطقة ند الحمر إلى محطة مترو الإمارات عبر دبي فستيفال سيتي وأم رمول.