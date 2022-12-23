الامارات | 4 أنواع لبلاغات «تأخر الراتب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأنها تتعامل مع أربعة أنواع من البلاغات الخاصة بـ«شكاوى راتبي»، أولها تأخير جهات العمل الرواتب لأكثر من 15 يوماً، والثاني عدم تسلّم الرواتب لمدة تتجاوز شهراً أو شهرين، وكذلك عدم تسلّم الأجر عن العمل الإضافي، وأخيراً، قيام المنشأة بخصم أي استقطاعات غير قانونية من راتب العامل.

ودعت الوزارة جميع المنشآت المسجلة لديها إلى سداد أجور الموظفين لديها في تاريخ استحقاقها، من خلال نظام حماية الأجور المعتمد لدى الوزارة، بحيث يكون أجر الموظف مستحقاً بدءاً من اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء المدة المحدد على أساسها الأجر في عقد العمل، موضحة أنه في حال لم تكن المدة محددة في عقد العمل، يجب سداد أجر الموظف مرة على الأقل كل شهر.

وذكرت أن صاحب العمل يعتبر متأخراً في سداد الأجر إذا لم يقم بسداده خلال الـ15 يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق، ما لم يكن منصوصاً في عقد العمل.