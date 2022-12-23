الامارات | 7 التزامات على أصحاب العمل لتأمين المنشآت والعمال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه يتعين على المنشآت توفير كل وسائل الوقاية المناسبة لحماية العاملين فيها من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء العمل، لافتة إلى وجود سبعة التزامات رئيسة لصاحب العمل متعلقة بأماكن العمل لضمان سلامة وحماية العمال.

وذكرت الوزارة أن قائمة الالتزامات السبعة لمقر عمل آمن، تشمل عدم استخدام صالات العمل كمخازن مؤقتة للمواد الأولية أو المنتجات أو المعدات والنفايات، وترك مسافات ملائمة حول الآلات أو الوحدات، بما يسمح للعمال بالمرور وأداء العمل، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال من أخطار السقوط أو الأشياء الساقطة أو أي مواد ذات تأثير ضار، وكذلك ردم المستنقعات والتجمعات المائية المكشوفة بالقرب من مكان العمل أو مرافقه.

وأشارت إلى أن القائمة تتضمن أن تكون مباني وأدوات العمل مقاومة للحريق ومطابقة للمواصفات المعتمدة، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون أرضية غرف العمل مستوية وخالية من الحفر والعوائق، ومناسبة لطبيعة العمل.