الامارات | غداً .. طقس غائم جزئيا بوجه عام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام وغائما أحياناً على بعض المناطق الشرقية والبحر مع احتمال سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: متوسط الموج إلى مضطرب أحياناً غرباً في العمق . فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:01 الساعة 02:27. الجزر الأول عند الساعة 19:42 عند الساعة 06:29.

بحر عمان: خفيف الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:24عند الساعة 22:29 الجزر الاول عند الساعة 15:19الثاني عند الساعة 04:13.