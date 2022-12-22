اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | غداً .. طقس غائم جزئيا بوجه عام

0 نشر
أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن غداً .. طقس غائم جزئيا بوجه عام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام وغائما أحياناً على بعض المناطق الشرقية والبحر مع احتمال سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي:  متوسط الموج إلى مضطرب أحياناً غرباً في العمق . فيما سيحدث المد الأول عند الساعة   12:01 الساعة 02:27. الجزر الأول عند الساعة    19:42 عند الساعة 06:29.
بحر عمان: خفيف الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة   08:24عند الساعة 22:29  الجزر الاول عند الساعة  15:19الثاني عند الساعة 04:13.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا