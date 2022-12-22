الامارات | افتتاح "شاطئ الحيرة".. الواجهة البحرية الأحدث في الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) عن افتتاح "شاطئ الحيرة" في منطقة الفشت في الشارقة الذي يعد أطول شاطئ في مدينة الشارقة ويمتد على طول 3.5 كيلومتر ويطل على الخليج العربي مقدماً للزوار والسياح وجهة جديدة في قائمة أبرز خيارات السياحة البحرية في الشارقة وأحدث فرصة للمستثمرين ورواد الأعمال في قطاع الترفيه والضيافة للاستفادة من وجهات السياحة النوعية في الإمارة.

وسيوفر المشروع 18 وحدة تجارية تتضمن مجموعة مختارة من المطاعم والمقاهي وناديا رياضيا للرجال والسيدات ومتنزه تزلج للمحترفين ومجسمات فنية تابعة لـ"مركز مرايا للفنون" وعدداً من المرافق الخدمية العامة.

وأوضحت "شروق" أن 3 من الوحدات التجارية افتتحت اليوم وتتضمن مطعماً ومقهى ونادياً رياضياً إلى جانب كافة المرافق الخدمية و3 وحدات تجارية أخرى سيتم إفتتاحها قبل نهاية العام ووحدتين في يناير 2023 على أن تفتتح الوحدات المتبقية قبل نهاية الربع الأول من العام 2023.

وقال المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) أحمد عبيد القصير إن مشروع شاطئ الحيرة يعد واحداً من أكثر المشاريع الحيوية التي تنفذها "شروق" لخدمة المواطنين والمقيمين والسياح في مدينة الشارقة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة وإشراف الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق).

وأكد القصير أن مشروع شاطئ الحيرة سيقدم تجربة جديدة ونوعية للزوار والسياح ضمن مدينة الشارقة وسيشكل إحدى الواجهات البحرية المميزة في الإمارة والدولة لما سيقدمه من خدمات ومرافق ضيافة وترفيه ومرافق خدمية ورياضية وفنية متنوعة.

وينقسم المشروع الذي استوحي تصميمه الخارجي من الحياة البحرية والأمواج إلى 3 أقسام يحتوي كل منها على 6 وحدات تضم مجموعة من المقاهي والمطاعم المختارة لتناسب رغبات وأذواق الزوار والسياح.

وفي إطار شراكة "شروق" مع المتزلَّج العالمي "داكوتا شويتز" سيتضمن مشروع شاطئ الحيرة قريباً على متنزه التزلج "كوتا" للمحترفين في الشارقة والذي سيحتوي على مسارات مختلفة لجميع مستويات رياضات التزلج التي تشمل لوح التزلج وحذاء التزلج والسكوتر والدراجات الهوائية «بي إم إكس» ويشتمل على مسار مخصص للأطفال يحيط بمنتزه التزلج من الخارج ويراعي أعلى معايير السلامة والأمان.

كما سيضم المشروع مجسمات فنية تابعة لـ"مركز مرايا للفنون" يهدف من خلالها إلى تقديم برامج فنية مبتكرة للجمهور حيث يتيح المركز من خلال هذه المساحات فرصة فريدة أمام الزوار للاطلاع على مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية المميزة لعدد من الفنانين والمصممين والتي من المقرر أن يُعلَن عنها خلال الربع الأول من 2023.