الامارات | «طرق دبي» تعتمد خطتها الاستراتيجية «2023 - 2030»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت اللجنة العليا للتخطيط الاستراتيجي والتحول المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، برئاسة المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة، للأعوام 2023- 2030، بما يتواءم مع خطة دبي الحضرية 2040، والتوجهات الحكومية للإمارة، إضافة إلى مواءمة الرؤية الحكومية لدولة الإمارات «نحن الإمارات 2031».

وأعادت الهيئة صياغة رسالتها والقيم المؤسسية وغايتها الاستراتيجية، حيث حددت الخطة الاستراتيجية الجديدة رؤيتها في تحقيق الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام، وفق رسالة الهيئة بتوفير تنقل آمن وسهل، من خلال تطوير منظومة وخدمات طرق ونقل مبتكرة ومستدامة، ترتقي بتجربة المتعاملين للمستوى العالمي، وتعزز قيمة السمعة المؤسسية التنافسية والفكر الابتكاري القيادة والعمل الجماعي والتسامح والتعاون والسعي للريادة.

وتضمنت الاستراتيجية الجديدة خمس غايات استراتيجية، شملت «التكامل والتنقل المبتكر»، و«الاستدامة»، و«الصحة والسلامة والأمن»، و«إسعاد المتعاملين» و«استشراف المستقبل».

وأكد الطاير أن تحديث الخطة الاستراتيجية للهيئة جاء انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالتركيز على استشراف المستقبل، وتبني المشروعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد، وتحقيق الرفاهية والسعادة لسكان وزوار الإمارة، ومواكبة التوجهات العالمية والمستقبلية في مجالي النقل والطرق، وتعزيز مساعي الهيئة في الابتكار والاستدامة واستشراف المستقبل، وأن تكون جهة رائدة عالمياً، تقدم خدمات رائدة لمختلف شرائح المجتمع.

وأضاف أن تحديث خطة الهيئة للأعوام 2023-2030 جاء بناءً على المتغيرات التي طرأت على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، مع الأخذ في الاعتبار مخرجات خطة دبي الحضرية 2040 وخطة الإمارة 2030 والرؤية الحكومية لدولة الإمارات «نحن الإمارات 2031».

وشملت الخطة خمس غايات، تناولت الأولى منها «التكامل والتنقل المبتكر» من خلال التركيز على توفير منظومة طرق ونقل تدعم مبدأ مدينة الـ20 دقيقة ومتصلة بخدمات تنقل على مستوى عالمي وتطوير حلول التنقل الذكي والاستغلال الأمثل لمحرمات الطرق والنقل، والثانية «الاستدامة» وشمولية مفاهيم وعناصر الاستدامة البيئية والمالية والمجتمعية والتركيز على تسريع التحول لوسائل تنقل ذات انبعاثات صفرية بحلول 2050، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، حيث أصبحت دبي نموذجاً عالمياً في مجال الاستدامة.

والغاية الثالثة «الصحة والسلامة والأمن»، وتعزيز سلامة التنقل وتوفير بيئة آمنة للمجتمع ودعم تكامل وسائل النقل المختلفة، وضمان النقل الآمن والمرن وتعزيز استمرارية الأعمال، والغاية الرابعة تتعلق بـ«إسعاد المتعاملين»، وتوفير خدمات متكاملة سلسة وقّيمة وتحقيق الاستباقية.

واحتوت الغاية الخامسة موضوع «استشراف المستقبل»، وتعزيز بناء القدرات المؤسسية في مجال البحث والتطوير والابتكار، وتبني نماذج أعمال مرنة، وتطوير منظومة فعالة للشراكات، إضافة إلى تعزيز مكانة الهيئة في التحول الرقمي والأنظمة المتصلة والآنية لدعم منظومة اتخاذ القرار بناء على البيانات بشكل علمي ومنهجي.