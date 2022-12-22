الامارات | «دورية السعادة» تكرّم السائقين الملتزمين مــرورياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّمت دورية السعادة في شرطة أبوظبي عدداً من السائقين الملتزمين بقواعد السير والمرور وأنظمة السلامة المرورية، ضمن جهودها في نشر الإيجابية للسائقين ومختلف فئات المجتمع وإسعاد مستخدمي الطريق، وجعل الطرق أكثر أماناً وسلامة.

وأكد مدير إدارة مرور العين، العقيد مطر عبدالله المهيري، أن التكريم يأتي تحفيزاً على السلوكيات المرورية والإيجابية التي تسهم في تعزيز السلامة على الطرق، وتشجيع السائقين على القيادة الآمنة في الطرق، ومكافأتهم ليصبحوا نموذجاً يحتذى للسائقين الآخرين.

وأشار إلى أن «دوريات السعادة» تسهم في تحقيق السعادة للسائقين والركاب الملتزمين بالأنظمة المرورية، وتحفزهم على السلوكيات الإيجابية، وتعزز في الوقت نفسه الثقة بخدمات شرطة أبوظبي.