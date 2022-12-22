الامارات | طقس غائم جزئياً مع سقوط أمطار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والشمالية، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط يضطرب شمالاً نهاراً، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:19 والمد الثاني عند الساعة 01:34،

والجزر الأول عند الساعة 18:59 والجزر الثاني عند الساعة 05:42. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 21:46 والمد الثاني عند الساعة 08:24 والجزر الأول عند الساعة 14:33 والجزر الثاني عند الساعة 03:21.