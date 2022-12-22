الامارات | حــظـــــر الأكيــــاس البلاستيكيـــة في أم القيوين 1 يناير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين أن قرار حظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة، سيدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من أول يناير 2023.

ووفقاً للقرار، يتم اعتباراً من الأول من يناير المقبل، استبدال الأكياس البلاستيكية، ذات الاستخدام الواحد في الإمارة، بأكياس متعددة الاستخدام، ذات مواصفات ومعايير فنية تعتمدها دائرة بلدية أم القيوين، أو قابلة للتحلل، أو الأكياس المصنوعة من الورق أو القماش (المنسوجة).

وتلتزم منافذ البيع في إمارة أم القيوين، لتحقيق أهداف هذا القرار، فرض تعرفة لا تقل عن (25) فلساً من تاريخ الأول من يناير 2023، على كل كيس بلاستيكي ذي استخدام واحد، تقدّمه إلى المستهلك، تمهيداً للحظر الكامل على الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة، إلى جانب تنفيذ المبادرات التوعوية التي تسهم في خفض استهلاك الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وإعلام المستهلك بالتعرفة المفروضة على استهلاك الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتوعيته بمخاطرها، وإرشاده لاستخدام البدائل المناسبة وتوفيرها.

ويهدف القرار إلى حماية البيئة من مخاطر التلوث البلاستيكي، والحدّ من التأثيرات السلبية الناتجة عن الممارسات الخطأ، وتشجيع ثقافة حماية البيئة، بخفض استهلاك الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وصولاً إلى حظرها، وتعزيز سلوك المجتمع من خلال برامج توعية بيئية.