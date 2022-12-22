الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إنارة

لاحظ سكان في منطقة الخوانيج ضعف الإنارة في حديقة القرآن الكريم في المنطقة، ما يحول دون إمكانية لعب الأطفال فيها بعد غياب الشمس، مطالبين الجهات المعنية بتعزيز الإنارة في الحديقة التي يرتادها العديد من الأسر.

مسرب

تعقيباً على ملاحظة نشرت في «سكيك»، أمس، حول تنمّر بعض السائقين على نظرائهم في الطرقات، دعا قراء في تعليقات لهم إلى عدم التمسك بالمسرب الأيسر للذين يقودون مركباتهم ببطء، واستخدام المسارب الأخرى، وذلك لتجنب مضايقة الآخرين لهم، ممن يقودون مركباتهم بسرعة.

عروض

اشتكى متسوقون وضع بعض المحال في مراكز تجارية أسعاراً مخفّضة على أجزاء محددة من المنتجات المعروضة على الأرفف، وترك العديد من المنتجات المماثلة بسعرها الأصلي غير المشمول بالعرض، بما يتسبب في حالة من الإرباك والحرج للمتسوقين عند بلوغ أجهزة الدفع.

تسويق

أبدى متسوقون انزعاجهم من إلحاح الشباب والشابات مندوبي المبيعات، الذين يعملون في محال العطور والعسل والمطاعم وغيرها من المنتجات، على الزبائن لتجربة منتجاتهم، ودعوا الجهات المختصة إلى وضع معايير للتسويق لا تزعج الزبائن، ولا تتعدى على خصوصيتهم.

صيانة

اشتكى مستأجرون في العديد من المباني السكنية سوء الصيانة الدورية للمرافق الخدمية فيها، خصوصاً المصاعد والمسابح، إلى جانب تراجع النظافة في المداخل والممرات، لاسيما مع قيام الكثير من المستأجرين بترك متعلقاتهم في الممرات، أو ترك النفايات في الغرف المخصصة لها دون إلقائها من الفتحة المخصصة لذلك.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551.



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