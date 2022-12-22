الامارات | «الصحة» تقدم 150 خدمة رقمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع المتعاملين من الأفراد والشركات للاستفادة من حزمة خدماتها الرقمية التي يتم تطويرها وتحديثها بما يتناسب مع احتياجات وتفضيلات المتعاملين بهدف تبسيط وتسهيل الوصول للخدمات الذكية والرقمية، وتوفير تجربة متميزة من الخدمات التقنية الصحية، حيث بلغ العدد الإجمالي لخدمات الوزارة 150 خدمة تتوزع بين أربع فئات، تضم 29 لخدمات الأفراد وثلاثة للخدمات الاجتماعية و116 لخدمات الأعمال وخدمتين حكوميتين. وتشمل حزمة الخدمات إصدار إذن استيراد أدوية شخصية، وتجديد ترخيص مؤسسة صيدلانية، والتقييم للمهني الصحي، وتصديق الإجازات والتقارير الطبية، واعتماد الإجازات والتقارير الطبية، وإصدار شهادة ميلاد، وإصدار شهادة وفاة، وتجديد ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة، وتجديد ترخيص طبيب، وإصدار شهادة حسن السيرة المهنية للمهنيين في القطاع الخاص، وتجديد الترخيص لمزاولي مهنة التمريض وفنيي الطب.

كما تضم الخدمات إصدار إذن استيراد معدات طبية، وتجديد ترخيص المنشآت الصحية الخاصة والشكاوى على المنشآت الصحية الخاصة وكادرها الطبي، واعتماد اللجنة الطبية لطلب التقاعد أو العجز الطبي، وطلب شهادة لمن يهمه الأمر لجهة العمل للمريض والمرافقين. وتحرص الوزارة على تطبيق استراتيجية شاملة ومتكاملة لتقديم حلول مبتكرة في إدارة البيانات الصحية وفق أرقى الممارسات العالمية وتواصل تطوير منظومة صحية رقمية متكاملة وتعزيز ممكناتها، لدعم جاهزية القطاع الصحي والارتقاء بخدماته، وذلك في إطار سعيها لترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة على خريطة الابتكار العالمية في مجال الخدمات الذكية والرقمية.