الامارات | دورية السعادة بشرطة أبوظبي تكرّم سائقين ملتزمين مرورياً.. فيديو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّمت دورية السعادة بشرطة أبوظبي عدداً من السائقين الملتزمين بقواعد السير والمرور وأنظمة السلامة المرورية، ضمن جهودها في نشر السلوكيات الإيجابية بين السائقين ومختلف فئات المجتمع، وإسعاد مستخدمي الطريق وجعل الطرق أكثر أماناً وسلامة.

وأكد مدير إدارة مرور العين، العقيد مطر عبدالله المهيري، أن التكريم يأتي تحفيزًا على السلوكيات المرورية والإيجابية والتي تسهم في تعزيز السلامة على الطرقات، و تشجيع السائقين على القيادة الآمنة في الطرق ومكافأتهم ليصبحوا نموذجاً يحتذى به للسائقين الآخرين.

وأشار المهيري إلى أن "دوريات السعادة" تسهم في تحقيق السعادة للسائقين والركاب الملتزمين بالأنظمة المرورية، و تحفزهم على السلوكيات الإيجابية، وتعزز في الوقت نفسه الثقة بخدمات شرطة أبوظبي.