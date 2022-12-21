الامارات | "بريد الإمارات" تصدر طابعاً تذكارياً احتفاءً بمرور 40 عاماً على تأسيس مجلس التعاون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مجموعة بريد الإمارات عن مشاركتها في إصدار طابع بريدي تذكاري موحد احتفاءً بمرور أربعين عاماً على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع إدارات البريد في دول المجلس، إلى جانب بطاقة تذكارية تحمل شعار مجلس التعاون وأعلام دوله وصور القادة المؤسسين.

تأتي هذه الخطوة احتفاءً بعلاقات الأخوَّة بين شعوب ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي رسخها تأسيس المجلس ترجمةً لرؤية القادة المؤسسين، وتلبيةً لطموحات شعوب دول المنطقة. كما تسلط هذه المبادرة الضوء على قصة نجاح مجلس التعاون الخليجي كنموذجٍ متميز للتعاون والتنسيق والعمل المشترك، وقوةٍ دافعة لتعزيز النماء الاقتصادي والاستقرار الإقليمي.

وأعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات عبدالله محمد الأشرم، عن فخره بمشاركة إدارات البريد في دول مجلس التعاون الخليجي بإصدار ذلك الطابع التذكاري، تأكيداً على وحدة الصف الخليجي، وتجسيداً للشراكات الراسخة بين دول المجلس وروابط الأخوة التي تجمع شعوب دول الخليج العربي.

وأضاف أن المبادرة المشتركة تعكس حجم التنسيق بين الإدارات البريدية في دول مجلس التعاون الخليجي، ويسرنا أن نسهم في تطوير آفاق هذا التعاون، وتوظيف الإصدارات البريدية التذكارية كوسيلة لتوثيق الإنجازات المحققة تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي باعتباره نموذجاً يُحتذى به في التعاون على مستوى المنطقة.

يُذكر أنَّ مجلس التعاون الخليجي تأسس في العام 1981 من قبل القادة المؤسسين الذي جمعتهم رؤيةٌ مشتركة لتوطيد التعاون والأخوة، وإيمانٌ بوحدة المصير والمسار الخليجي.

ولعب المجلس على مدى أكثر من أربعة عقود دوراً محورياً في إرساء دعائم شراكة استراتيجية في المجالات كافة، لا سيما اقتصادياً وسياسياً وأمنياً، والحفاظ على المكتسبات التنموية والمصالح الاستراتيجية لدول المجلس.