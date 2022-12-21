الامارات | «الموارد البشرية»: الأول من يناير عطلة رأس السنة الميلادية لـ «الخاص»

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شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية»: الأول من يناير عطلة رأس السنة الميلادية لـ «الخاص» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن يوم الأحد، الموافق الأول من شهر يناير 2023، عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في دولة الإمارات، بمناسبة رأس السنة الميلادية.
جاء ذلك في تعميم أصدرته الوزارة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص.
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