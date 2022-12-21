الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جودة

لاحظ مستهلكون تفاوتاً في مستوى جودة وكمية وجبة الطعام، بين تلك المقدمة في المطعم والمرسلة عبر طلبات التوصيل للمنازل لصالح الوجبة المقدمة في المطعم، وطالبوا بوجود آلية للرقابة على وجبات التوصيل.

تنمّر

قال سائقون إنهم يواجهون تنمراً من بعض نظرائهم ممن يلتصقون بمركباتهم بشكل عدواني، أو يحاولون مضايقتهم وإعاقة سيرهم إذا لم يفسحوا لهم الطريق بسرعة، مطالبين بتكثيف الدوريات لرصد مثل هؤلاء ومعاقبتهم وفقاً للقانون.

إيجار

تساءل مستأجرون عن مدى قانونية رفع الإيجارات بقيمة تصل إلى 20% دفعة واحدة، وقالوا إنهم تسلموا رسائل تخبرهم برفع قيمة الإيجار بهذه النسبة، على الرغم من أنهم يسكنون في البناية نفسها منذ أكثر من 10 سنوات.

أطفال

رصد قارئ قيام أطفال صغار بممارسة لعبة كرة القدم في أحد الشوارع الداخلية بمنطقة العزرة بالشارقة، دون أن ينتبهوا إلى وجود سيارات تستخدم الطريق، ما يشكل خطراً على حياتهم، متسائلاً عن سبب غياب الرقابة عليهم من ذويهم.

ترويج

اشتكى قارئ من تلقيه مكالمات بشكل يومي وفي أوقات وصفها بأنها غير مناسبة، من مندوبي شركات تروّج لمنتجات لا يهتم بها، متسائلاً عن كيفية حصولهم على رقم هاتفه الخاص.

تفاوت

استغرب متعاملون التفاوت الكبير في أسعار إطارات السيارات بين المتاجر، لافتين إلى طرح بعضها خصومات كبيرة للمنتج ذاته وبالمواصفات نفسها، داعين إلى التحقق من جودتها وتاريخ صناعتها.

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