الامارات | طقس غائم وفرص لسقوط أمطار حتى السبت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية، يصبح غائماً جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية، واحتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والساحلية والجزر الغربية.

وأشار المركز إلى أن الطقس غداً يكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع استمرار احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والشمالية.

وأفاد المركز بأن طقس يوم الجمعة المقبل سيعود رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية، يصبح غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة خاصة على البحر والجزر، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

توقّع المركز أن يستمر الطقس يوم السبت المقبل رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية، يصبح غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مساءً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، قد يتخلّله بعض السحب الركامية ويصاحبها سقوط أمطار. وبحسب المركز الوطني للأرصاد، يشهد شهر ديسمبر الجاري طقساً معتدل الحرارة نهاراً، ولطيفاً ليلاً وفي الصباح الباكر، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتزداد السحب أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، فيما تزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر، مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية.