الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاتورة

اختلف شخص من جنسية إفريقية مع إدارة الفندق الذي يقيم فيه على فاتورة إقامته، فتصرف بطريقة عدائية وألقى جهاز كمبيوتر موظف الاستقبال على الأرض وتسبب في إتلافه، ما استدعى إبلاغ الجهات المعنية والتحقيق في الموضوع.

استمرارطالب مقيمون في إمارة دبي بالإبقاء على مناطق المشجعين التي أقيمت في أماكن عدة، واستمرار الفعاليات التي استقطبت آلاف الروّاد في أجواء رائعة أثناء نهائيات كأس العالم.

مشجعون

أصرّ مشجعون مكسيكيون وفدوا إلى دبي بعد خروج منتخب بلادهم من نهائيات كأس العالم على استكمال مشاهدة بقية المباريات في دولة الإمارات، للاستماع بالأجواء الجميلة في الدولة خلال هذه الفترة.

درّاجات

طالب روّاد لقناة دبي المائية، بإعادة النظر في تخصيص مسار للدرّاجات الهوائية وآلات «سكوتر» الكهربائية، وذلك في ضوء تزايد عددها أخيراً، ومزاحمتها لممارسي هواية المشي على الكورنيش، خصوصاً أن المساحة المتبقية لهم قليلة نسبياً.

صالونات

طالب قراء الجهات المعنية، بإلزام صالونات الحلاقة بتثبيت أسعارها على لوحة كبيرة واضحة أمام الزبائن، وعدم ترك الأمر لتقدير أصحابها، وقال بعضهم إنهم فوجئوا ببعض الصالونات تطلب منهم مبالغ كبيرة كُلفة الحلاقة من دون مبرر، ما أوقعهم في حرج واضطروا للدفع.

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