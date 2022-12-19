الامارات | أبوظبي تعتزم ضمّ 6 فئات جديدة لـ «الإقامة الذهبية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الموقع الرسمي لمكتب أبوظبي للمقيمين، عن اتجاه لفتح باب تقديم طلبات الحصول على الإقامة الذهبية قريباً، أمام ست فئات جديدة من المتخصصين وأصحاب المواهب في إمارة أبوظبي، على أن تكون مدة الإقامة الممنوحة لمن تتم الموافقة على طلباتهم من الفئات الجديدة 10 سنوات.

وتُقدم «الإقامة الذهبية» في أبوظبي للمستثمرين والمبتكرين إقامة طويلة الأجل، كما تُتاح أمام المواهب الدولية الراغبة في العيش والعمل والنمو في الإمارة لأعوام مقبلة، وتقدّم مجموعة واسعة من خيارات الإقامة للمهنيين والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة، مثل الأطباء والمتخصّصين والعلماء والمخترعين، بالإضافة إلى الموهوبين والمبدعين والرياضيين وأصحاب الشركات الناشئة والمستثمرين العقاريين في الإمارة.

ووفقاً للموقع الحكومي، تشمل الفئات الست الجديدة المُخطّط ترشيحها للحصول على الإقامة الذهبية، «نخبة الباحثين ورجال الدين»، حيث سيُشترط على المرشح ضمن هذه الفئة أن يكون حاصلاً على توصية من وزارة الثقافة والشباب، أو من السلطات المحلية المعنية، و«المتخصصون المميزون في الصناعة وقطاعات الثورة الصناعية الرابعة»، بشرط الحصول على توصية من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أو من السلطات المحلية المعنية، بالإضافة إلى «خبراء الرعاية الصحية المميّزين»، والذين يشترط لاستيفاء طلباتهم الحصول على توصية من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو دائرة الصحة في أبوظبي، وأن يكون حاصلاً على رخصة سارية المفعول للعمل في دولة الإمارات.

وأشار الموقع إلى أن الفئات الست الجديدة تتضمّن كذلك، «المتخصصين في المجالات التعليمية»، بشرط الحصول على توصية من وزارة التربية والتعليم أو دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، مع الحصول على رخصة سارية المفعول للعمل في أبوظبي أو دولة الإمارات، و«النوابغ من المواهب في المجالات المهمة الأخرى»، بشرط الحصول على موافقة أو توصية من السلطات الاتحادية أو المحلية المعنية، وأخيراً، «أصحاب المواهب في التكنولوجيا الرقمية»، حيث سيُشترط على المرشح ضمن هذه الفئة أن يكون حاصلاً على توصية من مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية أو السلطات المحلية المختصة.

وأكدت منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحّدة (تم)، أنها توفر أداة لتقييم أهلية الأشخاص الراغبين في التقدم للحصول على «الإقامة الذهبية»، ومعلومات تفصيلية حول رحلة الحصول عليها، علماً بأنه لا يوجد حدّ أقصى لعدد مرات إجراء تقييم الأهلية للحصول على هذه الإقامة، موضحة أنه بإمكان الأشخاص استخدام أداة تقييم الأهلية، لاستبيان ما إذا كان أحد الأقارب أو الأصدقاء مؤهلاً لطلب الترشّح للحصول على «الإقامة الذهبية».

7 فئات

حدّد ملحق تنظيم تصاريح الإقامة الذهبية في قرار مجلس الوزراء الخاص باللائحة التنفيذية بشأن دخول وإقامة الأجانب، الذي بدأ العمل به في سبتمبر الماضي، سبع فئات يجوز منحها الإقامة الذهبية، من خلال الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وبعد موافقة الجهات المختصّة حسب الأحوال.

وبحسب الملحق يجوز منح الأجنبي المستوفي الاشتراطات تصريح الإقامة الذهبية ضمن الفئات الآتية: المستثمرون، روّاد الأعمال، النوابغ من المواهب، العلماء والمتخصصون، أوائل الطلبة والخريجين، روّاد العمل الإنساني، خط الدفاع الأول.

كما يجوز بقرار من رئيس الهيئة منح تصريح الإقامة الذهبية للشخصيات البارزة والمؤثرة ضمن الفئات المحددة، أو أي فئات أخرى بناءً على توصية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المختصّة.