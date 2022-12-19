الامارات | رئيس الدولة يبحث هاتفياً مع ملك الأردن العلاقات الأخوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم اتصالاً هاتفياً مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بحثا خلاله العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين.

كما تناول الجانبان خلال الاتصال عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سموه وجلالة الملك عبدالله الثاني عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين والحرص المشترك على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.