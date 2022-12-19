الامارات | المنصوري والنيادي ينهيان تدريبات استعداداً لمهمة سبيس إكس Crew-6

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى رائدا الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي تدريبات متعلقة باختصاصيي وحدة "كولومبوس"، على متن محطة الفضاء الدولية، استعداداً لمهمة سبيس إكس Crew-6، أحد مهام برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

وشمل التدريب المكثف فئات هامة وهي: حمولات البعثة 69، والتجارب العلمية للبعثة، و استخدام المعدات، و الصيانة الروتينية، و التعامل مع حالات الطوارئ.

وتأتي هذه التدريبات تحضيرًا لأول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، حيث قضى رائدا الفضاء ساعات في ممارسة جميع المهارات المكتسبة خلال جلسات نظرية وعملية، خاصةً أن جميع أجهزة المحاكاة الموجودة في مركز التدريب هي نسخة طبق الأصل من تلك الموجودة في محطة الفضاء الدولية وتضمن فهمًا شاملاً للمهمة قبل إطلاقها في منتصف فبراير من العام المقبل.

ويحل سلطان وهزاع بين رواد فضاء آخرين في مهمة Crew-6، المستعدين للمساعدة في تقدم البحث العلمي على متن محطة الفضاء الدولية. حيث سيكون سلطان، رائد الفضاء الأساسي للمهمة من دولة الإمارات، التي ستنطلق على متن مركبة "دراجون" لشركة سبيس إكس من المجمع رقم 39A بقاعدة كيب كانافيرال الفضائية، في ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة، لقضاء 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية.

وستبدأ المهمة بنبذة لتسليم المهام التي يقدمها طاقم مهمة Crew-5 الذي وصل في أكتوبر ضمن رحلة استكشافية علمية في مختبر الجاذبية الصغرى، في حين سيقوم سلطان خلال المهمة بإجراء سلسلة من التجارب والأبحاث المتقدمة، من أجل التوصل إلى نتائج علمية مهمة حول الفضاء الخارجي، والتي تندرج ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، والذي سيقوم بتدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين قبل إرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة.

ويشار إلى أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي أطلقه مركز محمد بن راشد للفضاء، يعد من أكثر البرامج إلهاماً وتلبية لطموحات الشباب أصحاب القدرات المتفردة على المستوى العلمي، والمهارات الشخصية، ويهدف إلى تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة وتمكينهم للعمل في محطة الفضاء الدولية، الأمر الذي يعزز دور المركز في قيامه ببناء بنية تحتية لقطاع الفضاء بدولة الإمارات.

ومن الجدير بالذكر أن البرنامج يعد أحد المشاريع التي يمولها صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA)، والذي يهدف إلى دعم البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.