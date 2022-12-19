الامارات | حدّدتها "التوطين" في قرار رسمي.. 6 التزامات لتوظيف الكوادر المواطنة في "الخاص"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّد القرار الوزاري رقم 663 لسنة 2022 بشأن الالتزام بأنظمة التوطين في القطاع الخاص، والذي أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين، عبد الرحمن العور، اليوم، 6 التزامات رئيسة لصاحب العمل عند تشغيل المواطن، تشمل "استصدار تصريح عمل مواطن من الوزارة، إبرام عقد عمل وفق النظم المعمول بها في الوزارة، سداد الأجر المتفق عليه وفق أنظمة حماية الأجور المعتمدة بالوزارة، تسجيل المواطن ودفع الاشتراكات الشهرية في نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية وفق التشريعات المنظمة لذلك خلال شهر من تاريخ إصدار تصریح عمله، إلغاء تصريح عمل المواطن فور انتهاء العلاقة التعاقدية، الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على عقد العمل بما يؤثر على شروط الانتفاع من مزايا برنامج (نافس)".

كما حدّدت المادة السادسة 3 التزامات للمواطن عند التحاقه بالعمل لدى إحدى منشآت القطاع الخاص، أولها "التقيّد بالالتزامات الواردة بالمرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية المشار إليهما وبالقرارات الصادرة تنفيذاً لهما والقرارات ذات الصلة ببرنامج (نافس)"، والثاني "الالتزام بكافة الالتزامات الواردة بعقد العمل الموقع من قبله، كما يلتزم بإبلاغ الوزارة عن أي ممارسة مخالفة لإحكام هذا القرار والقرارات المشار إليها.