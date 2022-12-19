الامارات | رئيس الدولة ونائبه والحكام يهنئون أمير قطر بذكرى اليوم الوطني لبلاده

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر تغريدة على «تويتر»: «نبارك لدولة قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد وشعبها الشقيق اليوم الوطني، ونسأل الله تعالى أن يديم أفراحهم.. وكل عام وقطر في عز ورفعة وازدهار».

فيما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «نبارك لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وللشعب القطري الشقيق عيدهم الوطني المجيد، والذي يصادف نهائي كأس العالم.. نفخر بتنظيمهم أفضل كأس عالم لكرة القدم.. ونفرح بعيدهم الوطني ووصولهم لهذه القمم.. قطر رفعت سقف المونديال.. ورسخت معايير عربية أمام العالم في حسن وروعة التنظيم».

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة.

إلى ذلك استقبلت شرطة أبوظبي بالتعاون مع شركة مطارات أبوظبي الأشقاء القطريين لدى وصولهم إلى مطار أبوظبي الدولي، بالأوشحة والأعلام، ابتهاجاً بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة، الذي يصادف 18 من ديسمبر الجاري، متمنين دوام العز والرخاء في ظل القيادة الرشيدة لدولة قطر الشقيقة.

وعمت مظاهر الفرح كل المنتسبين ومختلف العاملين، معربين عن تمنياتهم لدولة قطر دوام التقدم والازدهار في مسيرة البناء والرخاء في احتفالاتها بإنجازات مسيرتها التطويرية.

وعبر المواطنون القطريون عن عميق شكرهم وامتنانهم لحفاوة الاستقبال في وطنهم الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة، معربين عن تقديرهم لشرطة أبوظبي على هذه المبادرة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية المشتركة بين البلدين الشقيقين.

كما احتفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، باليوم الوطني القطري، تحت شعار «الإمارات – قطر، كل عام وأنتم بخير»، وتشارك الشعب الشقيق أفراحه بهذه المناسبة الوطنية من خلال إطلاق عدد من المبادرات، وتنظيم حزمة متميزة من الفعاليات التي تؤكد على عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين الإمارات وقطر.

وتعبّر «إقامة دبي» عن احتفائها بهذه المناسبة من خلال استقبال الأشقاء القطريين عبر مطار ات دبي بالترحيب، وبختم مميز يحمل شعار «الإمارات – قطر كل عام وأنتم بخير». وتغير إضاءة البوابات الذكية في مطارات دبي إلى اللون العنابي، وتزينت منصات جوازات دول مجلس التعاون بورود بألوان العلم القطري.

كما قامت «إقامة دبي» بتوزيع شرائح اتصال مجانية «تواصل بسعادة» على المسافرين القادمين للدولة عبر مطارات دبي، والاستمتاع بالعروض التي تقدمها هذه الشرائح. وأكد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الفريق محمد أحمد المري، على عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع بين دولتي الإمارات وقطر، تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج، لافتاً إلى أنها روابط تاريخية مدعومة بالإرث الثقافي والاجتماعي المشترك، ما أتاح ترسيخ علاقات تجلت في القطاعات الاقتصادية والثقافية والسياسية.

كما استقبل موظفو مطار الشارقة المسافرين القطريين بمظاهر احتفالية، ووزّعوا عليهم الورود والهدايا بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة. وتعبيراً عن فرحتهم وتقديرهم لحفاوة الاستقبال، قدّم المسافرون عبارات الشكر لموظفي المطار، مشيدين بالخدمات المتميزة التي يتيحها مطار الشارقة في سبيل إرضاء المتعاملين، ومشاركتهم مناسباتهم الاستثنائية.

محمد بن زايد:

«نبارك لدولة قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد وشعبها الشقيق اليوم الوطني، ونسأل الله تعالى أن يديم أفراحهم».

محمد بن راشد:

«نبارك لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وللشعب القطري الشقيق عيدهم الوطني المجيد، نفخر بتنظيمهم أفضل كأس عالم لكرة القدم».

حمدان بن محمد: علاقتنا بقطر أخوية وروابطنا تاريخية

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والقطريين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة. وقال سموه عبر تغريدة على «تويتر»: «نبارك لقطر وأميرها وحكومتها وشعبها يومهم الوطني الذي يحل في ظل الاستضافة الرائعة لأهم حدث كروي عالمي.. علاقتنا بقطر أخوية وروابطنا تاريخية، ونسأل الله أن يديم عزهم وتقدمهم».

مكتوم بن محمد: كل عام وقطر شامخة بالعز والخير والسلام

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والقطريين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة. وقال سموه عبر تغريدة على «تويتر»: «نبارك لأهلنا في قطر قيادة وشعباً يومهم الوطني. كل عام وقطر شامخة بالعز والخير والسلام. ننطلق من وحدة أهدافنا وآمالنا لبناء مستقبل حافل بالازدهار والنماء لبلدينا. وفخورون بنجاح قطر في استضافة كأس العالم 2022. إنجاز مشرف وتاريخي أبهر العالم. نعتز بالإنجاز الذي سطرته قطر بحروف عربية».