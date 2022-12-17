الامارات | استشارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هل يجوز وضع شروط في عقد الزواج، وهل تكون مطلقة أم مقيدة؟

«س.م»

الأصل العام في القانون أن الأزواج عند شروطهم. أي أنهم ملزمون بالوفاء بها، وهذا يرد على الشق الأول من السؤال، أما الشق الثاني، فهي ليست مطلقة.. إذ يجوز ذلك، إلا أن يكون شرطاً حرم حلالاً أو أحلّ حراماً، كاشتراط ارتكاب جريمة للموافقة على الزواج، أو اشتراط تبعية الأبناء لدين أمهم غير المسلمة

وإذا وضع في عقد الزواج شرط ينافى أصله بطل العقد، كأن يشترطا الزواج لمدة معلومة أو مجهولة، ثم يقع الطلاق.

ولا يجوز وضع شرط ينافي غاية الزواج أو مقاصده حتى لو كان لا ينافي أصل العقد، مثل أن يشترط أحدهما الزواج مدى الحياة، أو يشترط الزوج عدم الالتزام بالمهر أو النفقة، أو أن تشترط الزوجة ألا يسافر معها إذا أرادت الانتقال، أو تشترط أن يسكن بها حيث يشاء أبوها، أو يشترط أحدهما ألا يرثه الآخر.

كما لا يجوز وضع شرط أجمع على تحريمه، مثل اشتراط عدم ولاية الأب على أولاده، أو عدم إثبات نسبهم إليه، أو اشتراط أحدهما على الآخر الاستمرار في عمل غير مشروع.