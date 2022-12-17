الامارات | «التربية» تدعو طلبة الـ 12 للتسجيل في الجامعات والبعثات الخارجية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت وزارة التربية والتعليم طلبة الصف الـ12 للعام الدراسي الجاري، إلى التسجيل في الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي المقبل (2024/2023)، في الجامعات والبعثات الخارجية، وذلك حتى 31 من مارس المقبل.

وتتيح الوزارة للطلبة المواطنين وأبناء المواطنات التقدم بطلب التسجيل في مؤسسات التعليم العالي المدرجة ضمن نظام التسجيل الوطني الموحد، أو البعثات الخارجية، على نفقتها، علماً أن البعثات الخارجية مخصصة للطلبة المواطنين فقط.

ويشترط في المتقدم أن يكون من المواطنين وأبناء المواطنات، من فئة طلبة الصف الـ12 السنة الـ13، وأن يكون لايزال على مقعد الدراسة خلال فترة التسجيل، مع ضرورة تعبئة البيانات وتوفير المستندات المطلوبة خلال الفترة المحددة، وأن يؤدي اختبار الإمارات القياسي (EmSAT)، حسب المواد المحددة من مؤسسة التعليم العالي أو البرنامج الدراسي المراد الالتحاق به قبل فترة القبول النهائي، واستيفاء متطلبات البعثة الخارجية في حال التقديم عليها (المخصصة للطلبة المواطنين فقط).

كما أكدت ضرورة استيفاء المتطلبات الأكاديمية والشروط المطلوبة للالتحاق بجامعة الإمارات العربية المتحدة، وكليات التقنية العليا، وجامعة زايد، وأبوظبي بوليتكنك، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة السوربون، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، وجامعة روشستر للتكنولوجيا، والجامعة الأمريكية في دبي، والجامعة البريطانية في دبي، وأكاديمية أدنوك الفنية.

وتتيح الوزارة للطالب اختيار ثلاث من المؤسسات التعليمية أو البعثات الخارجية، أثناء تعبئة طلب الالتحاق الإلكتروني، مع إضافة التخصص لكل مؤسسة، بما يتوافق مع المسار الدراسي الذي تتبعه المدارس الحكومية (المسار المتقدم، المسار العام، مسار النخبة، المسار التطبيقي)، إضافة إلى مسارات المناهج المتبعة في المدارس الخاصة.

ويلتزم الطالب بتقديم عدد من المستندات، عند التسجيل، تشمل بطاقة الهوية للطالب من الأمام والخلف سارية المفعول، وجواز سفر ساري المفعول يتضمن صفحة الرقم الموحد، وصورة شخصية رسمية وحديثة وملونة، وشهادة الميلاد، إضافة إلى خلاصة القيد (تتضمن صفحة رب الأسرة وصفحة الطالب) للطلبة المواطنين، وبالنسبة للطلبة من أبناء المواطنات يقدمون جواز سفر الأم ساري المفعول، وخلاصة قيد الأم، وبطاقة هوية الأم من الأمام والخلف سارية المفعول.

ويطلب من المتقدم الدارس لمنهاج غير الوزاري، إضافة نسخة من الشهادات والوثائق الأكاديمية العامة عند التسجيل، منها شهادات الصف الـ10 والـ11 (حسب كل منهاج) المصدقة من الجهات المعنية، وشهادة امتحان (ILETS) أو (TOEFL) إن وجدت.

ويقدم خلال فترة القبول النهائي شهادة استيفاء مادة اللغة العربية للناطقين باللغة العربية ومادة التربية الإسلامية للطلبة كافة من المسلمين للمدارس الخاصة داخل الدولة للصفوف 10، 11، 12.

ويقدم الطلبة الدارسون في المدارس الخاصة التي تتبع منهاجاً غير الوزاري داخل الدولة، شهادة الصف الـ12 المصدقة من الجهة التعليمية، وشهادة معادلة الثانوية العامة (الصف الـ12).

ويقدم الطلبة الدارسون خارج الدولة الراغبون في الدراسة الجامعية في إحدى مؤسسات التعليم العالي داخل الإمارات، شهادة الصف الـ12 النهائية مصدقة من سفارة الإمارات، ومعادلة شهادة الصف الـ12 صادرة من وزارة التربية والتعليم للدولة.

أما الطلبة الراغبون في الحصول على بعثة خارجية، فيلتزمون بتقديم وثيقة تعهد (موافقة ولي الأمر)، وقبول أكاديمي مباشر وغير مشروط بمتطلبات أخرى في تخصص ومؤسسة ودولة محددة للابتعاث من الوزارة، تتضمن تواريخ بداية ونهاية الدراسة وكلفتها الإجمالية.

يتعين على الطالب الذي درس منهاجاً غير الوزاري، إضافة نسخة من الشهادات والوثائق الأكاديمية العامة عند التسجيل.