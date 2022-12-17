الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً ببراءة آسيوي من ارتكاب جناية سرقة مركبة عائدة لإحدى شركات النقليات ليلاً.

وكانت الشركة المجني عليها أبلغت عن سرقة المركبة، وتم ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة، التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنايات، لكن المحكمة لم تطمئن إلى أدلة الثبوت وقضت ببراءته.

وطعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة الاستئناف مطالبة بإلغائه، لكن المحكمة رأت أن الحكم الابتدائي أحاط بالواقعة بشكل كاف عن بصر وبصيرة، وشككت في صحة الاتهام برمته، وأيدت براءة المتهم.