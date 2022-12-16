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الامارات | سفارة الإمارات في ليما تنصح المواطنين المتواجدين في بيرو بأخذ الحيطة والحذر

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المصدر: الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نصحت سفارة الإمارات في ليما المواطنين المتواجدين في بيرو بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق التظاهرات، والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": نظراً للأوضاع الراهنة، تنصح السفارة المواطنين المتواجدين في بيرو بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق التظاهرات. نؤكد على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات البيروفية والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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